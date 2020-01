“Tolo Tolo” incassa 18 milioni di euro: Checco Zalone da record (Di sabato 4 gennaio 2020) “Tolo Tolo“, il nuovo film di Checco Zalone, non smette di incassare successi. Dopo un debutto da record assoluto, il film continua a tener ritmi “mostruosi”, dominando il box office. Un confronto con le precedenti uscite del comico italiano. Tolo Tolo da record “Tolo Tolo” è solo nella marcia che lo vede dominatore al box office. Il nuovo film di Checco Zalone, al secolo Luca Medici, ha segnato un vero e proprio record assoluto con i suoi 8,7 milioni di euro d’incasso all’uscita, arrivando a superare i 18 milioni nei tre primi. Un vero e proprio successo, considerando i due giorni lavorativi seguiti al primo di programmazione, dove si è registrato un leggero – quanto comprensibile – calo di ascolti. Ma con il weekend alle porte, le cifre sono – quasi inutile dirlo – pronte a ritoccare la vetta. Gli incassi precedenti Al ... Leggi la notizia su notizie

