Tolo Tolo, il film di Checco Zalone incassa 18 milioni nei primi tre giorni di programmazione. Quo vado? sfiorò i 23 (ma era un weekend) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tolo Tolo fa ancora incassi mostruosi ma sotto Quo Vado? Oramai la gara di Checco Zalone non è altri che con se stesso. E al terzo giorno di programmazione, quando quattro anni fa Quo Vado? toccò i 22.792.615 milioni di euro, Tolo Tolo si attesta sopra i 18 milioni. Messa giù in cifre singole è più chiara: esordio boom di ogni tempo per il cinema italiano con 8.668.296 milioni; secondo giorno al “ribasso” con 4.941.398; terzo ancora qualche euro più sotto a 4.590.096. Anche se Quo Vado? uscì di venerdì (1 gennaio 2016), e i primi tre giorni corrisposero ad un weekend pieno, le cifre furono più costanti e robuste dopo un primo giorno da 7.360.192, secondo e terzo seguirono con incassi sopra i sette milioni entrambi i giorni, più o meno simili all’esordio. In ogni caso anche i dati degli spettatori di Tolo Tolo confermano il leggero ribasso: un milione e 174mila gli spettatori del primo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

