The Landlord: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

The Landlord è un film televisivo, di genere thriller, diretto da Daniel Ringey e distribuito negli States nel 2017. La protagonista, Alyssa, è una giovane donna la quale, perseguitata da uno stalker, decide di trasferirsi in una nuova città. Qui, però, inizierà per lei un incubo ben peggiore. Nel cast del film ritroviamo Ted McGinley, Molly McCook e Amy Arburn. McGinley, in particolare, è ben noto al pubblico televisivo grazie al suo ruolo di Roger Phillips nella fortunata serie tv Happy Days e per la partecipazione in Dynasty, nei panni di Clay Fallmont. In veste di antagonista, nel film The Landlord, Ted McGinley interpreta un temibile psicopatico, disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole.

