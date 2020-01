Tessera sanitaria obbligatoria per giocare alle slot machine (Di sabato 4 gennaio 2020) Valentina Dardari Il debutto il 1° gennaio 2020. Il costo per l’operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni. Tutte le macchine sarebbero già state modificate Da mercoledì 1° gennaio 2020 chi vuole giocare a videolottery e slot machine dovrà essere in possesso della Tessera sanitaria. Altrimenti niente. Da pochi giorni è infatti obbligatorio dimostrare di aver compiuto la maggiore età per poter utilizzare le macchine. Questa è una novità che aleggiava da tempo e infatti l’industria dei giochi non si sarebbe fatta trovare impreparata: gli apparecchi sarebbero già tutti a norma. Forse più impreparati gli avventori, tanti coloro che si sono presentati per giocare e non hanno potuto farlo perché sprovvisti della Tessera sanitaria. In molti non avevano forse fatto particolare attenzione alla novità, forse più interessati all’aumento del prelievo dell’erario, introdotto questo ... Leggi la notizia su ilgiornale

