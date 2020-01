Tensione Iran, Italia ignorata dall’America (nonostante la presenza in Iraq) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tensione in Iran, l’America ignora l’alleato Italia, che resta ai margini della questione. Ma si temono rischi per i soldati dispiegati in Iraq. L’uccisione del generale Soleimani e il conseguente aumento della Tensione in Medio Oriente ha ripercussioni ovviamente anche sui militari Italiani presenti sullo scenario. nonostante l’America abbia inspiegabilmente ignorato l’alleato Italia. Questione Iran, l’America ignora l’Italia Dopo l’uccisione del Generale e le minacce piovute da Teheran, il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avviato una serie di telefonate e incontri diplomatici con gli alleati. Nel giro di telefonate però Washington ha inspiegabilmente saltato Roma, nonostante l’Italia abbia militari dispiegati in Iraq. Fonte foto: https://twitter.com/SecPompeo La posizione della politica: Di Maio invita alla ... Leggi la notizia su newsmondo

