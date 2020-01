Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: nuovo amore per Christoph! Chi è la donna misteriosa? (Di sabato 4 gennaio 2020) Una notizia bomba è da poco arrivata dal fronte tedesco di Tempesta d’amore! Per i fan d’oltralpe della soap, il nuovo anno si è infatti aperto con la diffusione di un nuovo trailer ricco di rivelazioni davvero esplosive. E una di queste riguarda uno dei personaggi al contempo più amati ed odiati della soap: Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe in onda in Germania nei prossimi mesi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph rinuncia ad Eva Robert, Eva e Christoph, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Il suo amore travolgente per Eva Saalfeld (Uta Kargel) lo sta tormentando ormai da un anno e ha finito per distruggere parecchie vite. Proprio nella speranza di conquistare il cuore della bella Saalfeld, Christoph era infatti partito con quest’ultima per i Carpazi, dove il suo jet privato si è schiantato, ... Leggi la notizia su tvsoap

