Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph perdona Denise e smaschera il complice di Annabelle! (Di sabato 4 gennaio 2020) Al momento Denise Saalfeld (Dieter Bach) non può dire di avere un padre: ha scoperto di essere stata concepita in una relazione adultera e l’uomo che l’ha cresciuta l’ha da tempo ripudiata. Eppure, il destino vorrà che tra qualche giorno nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la bella brunetta si ritroverà contesa tra ben due genitori! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Elmar finto padre di Denise Denise e Elmar, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Da ormai parecchi mesi Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) ha un solo obiettivo: distruggere la vita dell’odiata sorella minore, a partire dal rapporto di quest’ultima col padre. Dopo aver scoperto di non essere figlia biologica di Christoph (Dieter Bach), la perfida dark lady ha infatti falsificato il test di paternità effettuato da ... Leggi la notizia su tvsoap

