Svizzera, Campione d’Italia entra ufficialmente nel territorio doganale dell’Unione Europea (Di domenica 5 gennaio 2020) Campione d’Italia, comune in provincia di Como che conta non più di duemila abitanti, è noto ai più soprattutto per la presenza di un famosissimo Casinò. Oggi però c’è un motivo in più per parlarne: dal primo gennaio infatti si è realizzata qui una piccola “brexit all’incontrario” essendo Campione entrato ufficialmente nel territorio doganale dell’Unione Europea. La scelta, sia chiaro, non è stata volontaria. Anzi i cittadini di questa exclave italiana in territorio svizzero, se avessero potuto, ne avrebbero fatto volentieri a meno. Ma la Commissione Europea ha così deciso. E dunque, con l’inizio del 2020, la direttiva 2018/0124 (approvata su richiesta dell’Italia) ha catapultato Campione d’Italia in una nuova era e i suoi abitanti in una marea di dubbi. Quali? Abituate per esempio ad utilizzare le efficientissime poste elvetiche, queste duemila anime ... Leggi la notizia su ildenaro

Campione d’Italia - dal 2020 nell’enclave in Svizzera si pagheranno le accise italiane e l’Iva. Ma con l’aliquota elvetica : solo 7 - 7% : Zona franca addio: dall’1 gennaio Campione d’Italia entra nell’area doganale dell’Unione europea. E’ l’effetto di una direttiva europea approvata a marzo su richiesta dell’Italia. Per entrare in Svizzera dall’enclave italiana i 2mila abitanti dovranno dunque passare la dogana con relativi controlli. Ma non è solo questo a preoccupare residenti e amministratori locali, che paventano conseguenze ...

carofoglietti : RT @CalcioPillole: #Atalanta, il ds #Sartori: “Quando abbiamo preso Hateboer, Gosens e De Roon in Olanda ci chiedevano chi fossero. Djimsit… - Stefano0790 : RT @CalcioPillole: #Atalanta, il ds #Sartori: “Quando abbiamo preso Hateboer, Gosens e De Roon in Olanda ci chiedevano chi fossero. Djimsit… - fant_chia_amor : RT @CalcioPillole: #Atalanta, il ds #Sartori: “Quando abbiamo preso Hateboer, Gosens e De Roon in Olanda ci chiedevano chi fossero. Djimsit… -