Sul caso Gregoretti niente sconti al Capitano. I renziani pronti a mollarlo. Parla il capogruppo di Italia Viva in Senato, Faraone: “Già condannato il gesto del leader della Lega” (Di sabato 4 gennaio 2020) Afferma di aver fatto il suo dovere da ministro dell’Interno, sempre nell’esclusivo interesse della “Patria”, il leader della Lega, Matteo Salvini. Nel giorno in cui ha presentato la sua memoria al Senato sulla vicenda Gregoretti, il Capitano si dice sicuro di aver agito nell’interesse dell’Italia col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti, vicenda per la quale venne negata l’autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Questo il succo della difesa depositata dai legali del leader leghista alla Giunta delle elezioni e delle immunità Parlamentari, che però non convince del tutto il capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, Davide Faraone: “Sulla vicenda del pattugliatore della Guardia Costiera Gregoretti penso innanzitutto che l’interesse nazionale non era ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

