Stickers, discriminatori pedopornografici o antisemiti: il nuovo fenomeno degli adesivi violenti dilaga tra i ragazzini. Sette denunciati (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono sette i minori indagati nel 2019 per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico attraverso gli Stickers. Si tratta di un fenomeno particolarmente insidioso che ha fatto breccia tra i giovanissimi e che consiste nella condivisione, sulle piattaforme di messaggistica istantanea, di adesivi digitali gratuiti ricavati da fotografie reali. È uno dei dati che emerge dal rapporto della Polizia postale nel 2019 e che fotografa una Rete sempre più insidiosa e piena di pericoli. Dalla pedopornografia ai ricatti, dal terrorismo all’incitamento all’odio, reato quest’ultimo in “costante aumento“. Nell’ambito dei reati contro la persona commessi sul web sono state invece indagate 288 persone: estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sulle reti sociali. Sono in costante aumento le diffamazioni online, soprattutto ai danni di persone ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Stickers, discriminatori pedopornografici o antisemiti: il nuovo fenomeno degli adesivi violenti dilaga tra i ragaz… - Noovyis : (Stickers, discriminatori pedopornografici o antisemiti: il nuovo fenomeno degli adesivi violenti dilaga tra i raga… - TuttoH24 : C'è anche la Basilicata tra le regioni in cui sono scattate 7 denunce della Polizia Postale sull'uso degli stickers… -