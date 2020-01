Stash cuore d’oro, i regali di Natale sono per i senzatetto (Video) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un gesto davvero lodevole quello dell’artista napoletano Stash, frontman e chitarrista del gruppo musicale The Kolors, che la notte di Natale ha speso i suoi soldi per donare sorrisi ai senzatetto della città. Increduli del grande gesto di solidarietà. Qualche giorno fa il Video pubblicato sui social dall’artista ha commosso il mondo del web. “Ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari” racconta l’artista su Facebook. “I social network – continua Stash – sono un mezzo e spesso facciamo fatica a considerarli tali, siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower, tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio. Pubblicando questo Video sto cercando di unire le due cose”. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/01/Stash.mp4 L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

