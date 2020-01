“Stardust Bowie by Sukita”, a Palazzo Fruscione la mostra fotografica del duca bianco (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’associazione culturale Tempi Moderni, con il supporto della Regione Campania, e ONO arte contemporanea sono lieti di presentare la mostra “Stardust Bowie by Sukita”, una retrospettiva dedicata al quarantennale rapporto professionale e personale tra David Bowie, una delle più importanti icone della cultura popolare contemporanea, e il maestro della fotografia giapponese Masayoshi Sukita, probabilmente il più importante fotografo col quale David Bowie abbia mai lavorato. La mostra sarà aperta al pubblico, presso gli spazi di Palazzo Fruscione, dal 4 gennaio (ore 17.00) al 27 febbraio 2020. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Salerno, del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno. La mostra, organizzata da Associazione ... Leggi la notizia su anteprima24

