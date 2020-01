Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la montatrice del film svela le ragioni del bacio tra Kylo Ren e Rey (Di sabato 4 gennaio 2020) Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la montatrice del film rivela le ragioni dietro la scena del bacio tra Kylo Ren e Rey, che ha trovato un'accoglienza mista da parte del pubblico. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso il pubblico, con scelte narrative che hanno reso felici alcuni, e deluso altri. Attenzione, seguono : la montatrice del film, Maryann Brandon, spiega le ragioni della scena del bacio tra Kylo Ren e Rey, e che gli spettatori hanno accolto con più o meno entusiasmo a seconda dei casi. Il bacio tra Kylo, anzi, Ben (Adam Driver) e Rey (Daisy Ridley), è stato al centro di numerose critiche, proprio come la morte del primo, specialmente nell'ultimo periodo, in cui una teoria sulle aggiunte dell'ultimo minuto in post-produzione hanno messo in dubbio a premeditazione ... Leggi la notizia su movieplayer

