Spinning Out su Netflix, Kaya Scodelario in una serie coraggiosa tra sport e malattia (recensione) (Di sabato 4 gennaio 2020) Passione, intraprendenza e molto dramma: Spinning Out su Netflix ha tutti gli elementi per intrattenere il suo pubblico e dare il via a un intenso binge-watching. La serie tv con protagonista Kaya Scodelario (già apprezzata in Skins) è ambientata nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio. Ex promessa, dopo una rovinosa caduta che le ha compromesso la carriera, Kat decide di rimettersi in pista diventando la partner del talentuoso Justin. La sfida più grande si affronta però nella vita privata tra dolore, traumi personali e ferite ancora da curare. Non sarà la serie tv dell'anno, ma Spinning Out su Netflix lascia comunque il segno - del resto è raro trovare un prodotto televisivo su uno sport raffinato e competitivo come il pattinaggio sul ghiaccio. La serie pone al centro tre donne di famiglia: una madre affetta da bipolarismo (January Jones in forma perfetta) che ha dovuto rinunciare ai ... Leggi la notizia su optimaitalia

