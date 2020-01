Spettacolo nel cielo: enorme bolide verde illumina la sera del Sud Italia (Di sabato 4 gennaio 2020) Spettacolo nei cieli del Sud Italia in questo sabato 4 gennaio. Un luminosissimo bolide verde ha illuminato il cielo notturno alle 20:38. La sua luce verde, insieme alle sue grandi dimensioni, ha fatto sì che fosse avvistato da moltissime persone, anche in centro città nonostante l’inquinamento luminoso, provocando lo stupore di molti. È stato avvistato in Calabria, Sicilia orientale e soprattutto lungo la zona ionica, dal Salento a Siracusa. Potrebbe essere opera delle Quadrantidi, le stelle cadenti di gennaio, il primo sciame meteorico del 2020 che proprio in queste sere ha raggiunto il picco. Un bolide è comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita da una scia luminosa. Di norma il bolide è un meteorite, cioè un frammento di roccia generalmente originario di una cometa o un asteroide che, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

twittandonews : GIORGIO PANARIELLO nel 2020 torna con il nuovo spettacolo “LA FAVOLA MIA”, da marzo nei teatri italiani!… - notizienospam : GIORGIO PANARIELLO nel 2020 torna con il nuovo spettacolo “LA FAVOLA MIA”, da marzo nei teatri italiani!… - bumbiMediaPress : GIORGIO PANARIELLO nel 2020 torna con il nuovo spettacolo “LA FAVOLA MIA”, da marzo nei teatri italiani!… -