SPAL Hellas Verona | le chiavi tattiche del match

La SPAL di Semplici si trova di fronte uno degli avversari più ostici del campionato. Servono assolutamente punti Dopo l'importante successo a Torino, la SPAL di Semplici continua la sua rincorsa disperata alla ricerca di punti salvezza. Si tratta di una squadra povera di soluzioni in fase di possesso, molto diretta. Appena possibile, si ricercano le punte, con Floccari e Petagna che giocano vicini tra di loro. L'Hellas Verona adotta marcature a uomo stile Gasperini, con centrali di difesa molto aggressivi nell'accorciare sulle punte. Sarà quindi una partita in cui si chiederà molto SPALle alla porta ai propri attaccanti, nel tentativo di far risalire la squadra.

