Sospeso il mercato per “motivi di sicurezza”: ecco l’ordinanza di Festa (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Dopo lo spostamento del terminal dei bus da Piazza Macello al piazzale antistante il Partenio-Lombardi, ecco l’ufficialità della sospensione del mercato bisettimanale. L’ordinanza numero sei del 2020 firmata dal sindaco Gianluca Festa è strettamente legata alla precedenze per lo spostamento del terminal dei bus. “Necessario ed urgente – si legge nella missiva – per le attività di vendita nel settore alimentare e non alimentare svolte nell’area in oggetto”. In più è legata “a problematiche inerenti motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità”. L'articolo Sospeso il mercato per “motivi di sicurezza”: ecco l’ordinanza di Festa proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

