Sorry we missed you, il cinema resistenziale di Ken Loach in un film di una intensità impagabile (Di sabato 4 gennaio 2020) Si chiama cinema resistenziale. La firma in calce è quella di Ken Loach. Sorry we missed you, traducibile con la frase del cartoncino lasciato dal corriere in assenza del cliente all’atto della consegna del pacco, è la rappresentazione in immagini realistiche della deregulation del mondo del lavoro nell’evo del neoliberismo. Se non si capisce, o non si conosce, questo elemento storico politico dell’oggi, non si capisce il tono, la direzione, il piano inclinato del film. Nel raccontare il nuovo “lavoro” di Ricky (Kris Hitchen), corriere ipersfruttato 14 ore al giorno, sei giorni su sette, scanner a codificare pacchi, controllare ogni sua curva, percorso, pausa, respiro, una bottiglietta per pisciare dentro al camioncino visto che non si potrà fermare per andare in bagno, Loach ricorda che non è tanto un problema di incompatibilità con il capoufficio, un mastrolindo fetente e cinico, a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

luckyredfilm : RT @VITAnonprofit: Il film senza risposte di Ken Loach - luckyredfilm : RT @GgiuliaGiulia: Cominciamo l'anno con un pugno nello stomaco — Guardando Sorry We Missed You - Cey : Cinema. Luci spente, trailer finiti e sala in totale silenzio prima di Sorry we missed you (che tra l'altro è belli… -