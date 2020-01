Solidarietà nazionale Salerno, non si ferma la raccolta alimentare per gli indigenti (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAnche durante le festività la Solidarietà in provincia non si ferma; dopo le raccolte alimentari effettuate nei giorni scorsi a Roccagloriosa ed a San Valentino Torio, nella mattinata odierna si è svolta anche a Battipaglia un’altra iniziativa benefica da parte dei volontari di Solidarietà nazionale Salerno che, grazie alla collaborazione di un locale supermercato ed alla spontanea generosità dei cittadini, hanno provveduto a raccogliere una grande quantità di generi alimentari che saranno tempestivamente distribuiti alle famiglie italiane in difficoltà residenti nei paesi limitrofi. Solidarietà nazionale Salerno, come sempre, con i suoi volontari è vicina alle persone indigenti abbandonate dalle istituzioni e non mancherà di intervenire anche in futuro nei confronti dei connazionali bisognosi in tutto il territorio provinciale. L'articolo Solidarietà ... Leggi la notizia su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Aiutare Italia silenziosa a lavorare con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Politica a… - MNaponiello : SOLIDARIETÀ NAZIONALE IN AIUTO DELLE FAMIGLIE INDIGENTI - ONDANEWSweb : Solidarietà Nazionale Salerno raccoglie aiuti alimentari a Battipaglia per le famiglie in difficoltà -… -