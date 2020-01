Soleimani, ira a Teheran: «Morte all'America». L'Italia sospende l'addestramento dei militari in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) Migliaia di persone in Iraq e soprattutto folle inferocite in Iran sono scese anche oggi in piazza per le esequie del generale Soleimani al grido «Morte... Leggi la notizia su ilmessaggero

robdeangeliss : Soleimani, ira a Teheran: «Morte all'America». L'Italia sospende l'addestramento dei militari in Iraq - santodomenico3 : Soleimani, ira Zarif: “Codarda azione terroristica” - Ultron65 : RT @tg2rai: Raid americano sull'aeroporto di #Baghdad, ucciso il generale iraniano #Soleimani. Accusato di terrorismo. L'attacco deciso dal… -