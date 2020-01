Soleimani, in migliaia a Baghdad al funerale del generale iraniano ucciso dagli Usa. Rohani: “Taglieremo via mano malvaglia dell’America” (Di sabato 4 gennaio 2020) In migliaia sono scesi in strada a Baghdad per partecipare al corteo funebre del generale iraniano Qassem Soleimani. Sfilando assieme alla sua bara e a quella del suo principale luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis, le persone urlano “morte all’America”. Il corteo ha percorso le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine, nella zona verde di Baghdad si terrà un funerale nazionale alla presenza di molti leader iracheni, tra cui il primo ministro dimissionario Adel Abdul-Mahdi. Dopo la cerimonia, i resti di Soleimani saranno portati in Iran dove domenica si terranno le esequie ufficiali alla presenza delle autorità di Teheran, delle quali il militare era il braccio armato. Nel day after del raid amercano, dall’Iran sono tornati a promettere vendetta in direzione di Washington. “La risposta ad un’azione militare è un’azione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

