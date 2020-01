Soleimani, folla a Baghdad alle esequie del generale: “Morte all’America” (Di sabato 4 gennaio 2020) Migliaia di persone sono scesi in strada a Baghdad per partecipare al corteo funebre del generale iraniano Soleimani gridando – tra la sua bara e quella del suo principale luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis – “morte all’America“. Il corteo ha sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine, nella zona verde di Baghdad si terrà un funerale nazionale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni. I resti di Soleimani saranno portati in Iran dopo la cerimonia video @ahadtv L'articolo Soleimani, folla a Baghdad alle esequie del generale: “Morte all’America” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

