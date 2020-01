Sky – Napoli-Inter, pessima notizia da Castel Volturno. Le ultimissime (Di sabato 4 gennaio 2020) Napoli-Inter, in dubbio la convocazione di Dries Mertens Notizie Calcio Napoli – Il giornalista Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo la gara Napoli-Inter, filtra una pessima notizia: “Per Koulibaly ci sono stati un poì di progressi ma è difficilissimo vederlo in campo. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto. Mertens? Non sta benissimo, non so se verrà convocato”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Lobotka – L’ultima richiesta del Celta fa saltare Adl dalla sedia Mercato Napoli – Rodriguez verso l’Olanda Biscardi: ”Napoli, prossima estate decisiva, De Laurentiis dovrà gettare la maschera” Futuro in Bundesliga per Cristiano Ronaldo Gattuso può sorridere, recuperato Fabian ... Leggi la notizia su forzazzurri

