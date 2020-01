Sicilia: appello sindaco Petralia Sottana, ‘soluzioni rapide per Piano Battaglia’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – “Superare le difficoltà che impediscono la riapertura degli impianti di risalita a Piano Battaglia a causa del mancato affidamento della gestione delle piste da sci”. A lanciare l’appello è il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Neglia che chiede “soluzioni responsabili, rapide e definitive per disincagliare e superare la controversa disputa sulla gestione delle piste”. Sul tavolo, da una parte “le richieste della Piano Battaglia srl, comprensibili ai fini della programmazione pluriennale delle proprie attività e del potenziamento dell’offerta turistica – sottolinea il sindaco – e le ragioni delle strutture della città metropolitana. Non è accettabile che tra i due disputanti alla fine a soffrine siano le Madonie, un territorio già in notevole difficoltà che vede sfumare le opportunità che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

