Si schianta con la moto a Veroli: Lorenzo, ragazzo di 18 anni, muore in un incidente come il padre (Di sabato 4 gennaio 2020) Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Quattrociocchi, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi attorno a mezzogiorno a Santa Francesca, frazione di Veroli in provincia di Frosinone. Il giovane era in sella alla sua moto quando per cause da accertare è finito per terra: la caduta si è rivelata fatale nonostante il casco. Grande il dolore nella comunità: 13 anni fa anche il padre di Lorenzo era morto in un incidente stradale. Leggi la notizia su roma.fanpage

