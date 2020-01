Shock Torino, il caso destinato a far discutere: il clamoroso retroscena e le minacce di Cairo! [DETTAGLI] (Di sabato 4 gennaio 2020) Un clamoroso retroscena, che rischia di far parlare molto e potrebbe far alzare un polverone. A renderne nota è TuttoSport, attraverso le sue pagine odierne. L’argomento principale riguarda il Torino e il famosissimo caso Nkolou. Di mezzo c’è la Roma, desiderio di mercato del difensore e avversaria domani in campionato dei granata, e Cairo. La ricostruzione Il quotidiano torinese prima ricostruisce i fatti, che noi sintetizziamo molto brevemente: tutto inizia il 22 agosto con la sconfitta interna degli uomini di Mazzarri nel preliminare di Europa League contro i Wolves. Errori grossolani di Nkolou e accuse pesanti nei suoi confronti da parte di Cairo: “Nkolou ha detto al mister di non esserci con la testa. Non lo poteva fare prima? Deve chiedere scusa. Un colpo basso di Petrachi? Vi svelo una cosa: la Roma non potrebbe contattare i nostri giocatori, c’è un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

