Sex Education 2 in arrivo su Netflix, gli attori Asa Butterfield ed Emma Mackey sul futuro di Otis e Maeve (Di sabato 4 gennaio 2020) Sex Education 2 debutta il 17 gennaio su Netflix, con nuovi ingressi nel cast e la prosecuzione della trama rimasta aperta alla fine della prima stagione. La storia di un trio di adolescenti che si inventa una clinica del sesso a scuola, facendosi pagare per delle consulenze in tema sessuale, è stata una delle rivelazioni più piacevoli del 2019, con decine di milioni di visualizzazioni solo nel primo mese dal debutto, a dimostrare la positiva accoglienza da parte del pubblico. Emma Mackey, Asa Butterfield e Ncuti Gatwa in Sex Education Il cast di giovanissimi, affiancati dalla veterana Gillian Anderson (prossimamente anche in The Crown 4), si arricchirà nella seconda stagione di nuovi volti: al fianco di Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular e Simone Ashley arrivano gli attori ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : #SexEducation2 in arrivo su #Netflix, gli attori Asa Butterfield ed Emma Mackey sul futuro di Otis e Maeve… - _MrWolf_ : Ovviamente tutto va rapportato al fatto che si tratta di una serie inglese. In Gran Bretagna sono molto più avanti… - alicezanotti : RT @llyfrausandrain: RAGA QUAND'È CHE ESCE SEX EDUCATION 2? -