Severo monito di mons. Zuppi: “Nel paese c’è troppa indifferenza” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “In questo paese l’aria è intossicata dall’egoismo e dall’indifferenza”. E’ questo il Severo commento dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, ospite dell’Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, che ha parlato nel Centro “La Pace”, in via Cifaldi, per un dibattito svoltosi in occasione della terza edizione della Festa della solidarietà. Il seminario, che ha discusso il tema: “La pace è… giustizia e integrazione”, è stato uno degli appuntamenti del progetto “Unipace”, promosso dalla stessa Arcidiocesi di Benevento e il Movimento dei Focolari. L’Arcivescovo di Bologna, ha invitato a superare i dualismi e le contrapposizioni che distinguono la vita della nostra società mondiale. “Non è retorico parlare di sofferenza”, ha ammonito mons. Zuppi: “in questo paese esiste poca giustizia sociale: ... Leggi la notizia su anteprima24

