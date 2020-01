Serie A, l’Atalanta la società più florida. Profondo rosso Milan (Di sabato 4 gennaio 2020) I bilanci delle squadre di Serie A. L’Atalanta la squadra più florida, Profondo rosso Milan. Le ‘big’ chiudono tutti in perdita. ROMA – L’inchiesta de Il Sole 24 Ore sui bilanci delle squadre di Serie A premia l’Atalanta. Gli orobici hanno chiuso il 2019 con un utile di 23,96 milioni di euro. Cifra destinata ad aumentare nei prossimi anni visto che la cessione di Kulusevski nelle casse della Dea dovrebbe portare una cifra intorno ai 35 milioni. Si tratta di una politica inizia a ormai diversi anni fa da parte della famiglia Percassi che in questi ultimi due anni è riuscita a portare dei ricavi di quasi 50 milioni con l’accesso anche in Champions League. Le ‘big’ in rosso. Il Napoli ritorna in positivo Non è stato un anno positivo per quanto riguarda le ‘big’ del nostro campionato. L’unica a chiudere in ... Leggi la notizia su newsmondo

