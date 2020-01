Sci alpino, Pagelle 4 gennaio: Petra Vlhova leggendaria, Shiffrin ci prova, Liensberger si conferma, Peterlini rimonta alla grande (Di sabato 4 gennaio 2020) Lo slalom di Zagabria di oggi, valevole per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile, ci ha davvero regalato emozioni a non finire. Petra Vlhova ha vinto una gara davvero splendida piegando la resistenza di Mikaela Shiffrin e facendo il vuoto rispetto a tutte le altre rivali. La gara disputata sul pendio croato ha messo in mostra diverse atlete in forma, e qualche buon segnale anche in casa Italia. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle dello slalom di Zagabria. LE Pagelle DELLO SLALOM DI ZAGABRIA Petra Vlhova 10: una gara clamorosa. Disputa una prima manche ai limiti della perfezione e scava un margine di 1.16 su Mikaela Shiffrin. La statunitense risponde nella seconda con una discesa da fuoriclasse e le mette sulle spalle tutta la pressione del mondo. La slovacca non solo se la fa scivolare addosso, ma è lei a scivolare come il vento sul pendio di Zagabria, andando a ... Leggi la notizia su oasport

