SARA SFORZA/ Morta in incidente causato da marocchino ubriaco: era stato espulso ma.. (Di sabato 4 gennaio 2020) SARA SFORZA, 23 anni, è Morta in un incidente stradale al km 126 della via Tiburtina: il sorpasso azzardato di un marocchino sotto effetto di alcol e droga. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : Sono contro la pena di morte, ma spero che questo “signore” paghi tutto, senza sconti, fino alla fine.… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: Sono contro la pena di morte, ma spero che questo “signore” paghi tutto, senza sconti, fino alla fine. - todorov_denis : RT @matteosalvinimi: Sono contro la pena di morte, ma spero che questo “signore” paghi tutto, senza sconti, fino alla fine. -