Santa Sofia, mercoledì Maurizio De Giovanni presenterà il suo ultimo romanzo (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Maurizio De Giovanni, dopo il rinvio causato dal maltempo del mese scorso, arriva finalmente a Benevento, nel Patrimonio Unesco di Santa Sofia, per presentare il suo ultimo romanzo. mercoledì 8 Gennaio 2020 alle ore 19.00, Maurizio De Giovanni sarà protagonista del terzo appuntamento con la Quarta Edizione della rassegna “Santa Sofia in Santa Sofia” patrocinata dall’Accademia di Santa Sofia sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e in collaborazione con “Gli amici dell’Accademia” e la consulenza scientifica di Marcello Rotili. Lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano è noto al grande pubblico per aver scritto la fortunata serie di romanzi, noir/poliziesca, dell’Ispettore Lojacono e la relativa sceneggiatura per la fiction televisiva, in onda su Rai 1 dal 2017, che proprio da un romanzo della serie, I bastardi ... Leggi la notizia su anteprima24

