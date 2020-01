Sanna Marin, che rivoluzione: in Finlandia si lavorerà molto di meno (Di sabato 4 gennaio 2020) Sanna Marin regala una gran bella idea, che potrebbe essere rivoluzionaria per la Finlandia: la giovanissima Premier sta pensando di ridurre drasticamente il numero di ore di lavoro Giovane, brava, bella e con idee decisamente progressiste. Sanna Marin è diventata da poco Premier della Finlandia ma già sta proponendo leggi che potrebbero completamente rivoluzionare il … L'articolo Sanna Marin, che rivoluzione: in Finlandia si lavorerà molto di meno proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

fattoquotidiano : Finlandia, la proposta della prima ministra Sanna Marin: “Lavorare meno e stare di più con la famiglia” - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Finlandia, la proposta della prima ministra Sanna Marin: “Lavorare meno e stare di più con la famiglia” - jabbaTM : Lavoro, Sanna Marin: in ufficio quattro giorni a settimana, il resto del tempo si passi in famiglia -