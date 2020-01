Sanità, due napoletane ai vertici della ricerca mondiale per tumori al fegato (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Due donne ai vertici della ricerca mondiale per lo studio di nuove strategie immunoterapeutiche per l’HCC. Si tratta di Mariella Tagliamonte, biologa di 45 anni, e Angela Mauriello, biotecnologa di 30 anni, rispettivamente di Torre del Greco e Marano. Lo ha riportato in giornata il quotidiano La Repubblica. Le due donne fanno parte del gruppo di ricerca di Luigi Buonaguro, responsabile della struttura dipartimentale di Immunoregolazione Tumorale del Pascale. I due studi sono stati pubblicati su Cancers e Cancer Letters, due riviste oncologiche di riconoscibilità mondiale. Questi trattano rispettivamente di nuove combinazioni immunoterapeutiche in grado di indurre un’efficace risposta antitumorale e controbilanciare il microambiente tumorale immunosoppressivo e dell’individuazione di nuovi bersagli molecolari, nella fattispecie ... Leggi la notizia su anteprima24

dbiselli : Il Rapporto Meridiano Sanità 2018 di @Ambrosetti_ dedica un capitolo a dinamiche demografiche italiane a partire… - phancyphan : Comunque raga devo benedire di nuovo miss asmaa perché un semestre con lei ha fatto molto di più che due anni inter… - JairuzOliquiano : Alcuni di loro non hanno qualcuno con cui può parlare, perciò ricorrono alle azioni di generi. Sarebbe meglio se de… -