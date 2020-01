Salvini attacca su caso Gregoretti: agito nell’interesse dell’Italia, Conte sapeva (Di sabato 4 gennaio 2020) Otto e-mail, scambiate tra il 26 luglio e il 2 agosto tra alti funzionari di Palazzo Chigi, Farnesina e Viminale per 'sbrogliare' il nodo della distribuzione dei 131 migranti a bordo della Gregoretti, bloccata nel porto di Augusta. E' il 'carteggio' che Matteo Salvini allega alla sua memoria difensiva, firmata il 28 dicembre, e presentata alla giunta per le elezioni e l'immunita' del Senato, che deve decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania, che lo accusa di sequestro di persona. Gli altri allegati sono il passaggio su "immigrazione, rimpatri e sbarchi" Contenuto nel contratto per il governo di cambiamento e due dichiarazioni dei ministri M5s, Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, a riprova - e' convinto Salvini - che "la gestione dei migranti non rappresentava l'espressione della volonta' autonoma e solitaria ... Leggi la notizia su ilfogliettone

