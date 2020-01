Salvatore Parolisi libero per buona condotta, il dolore del fratello di Melania Rea (Di sabato 4 gennaio 2020) Salvatore Parolisi potrebbe usufruire della scarcerazione anticipata grazie a dei permessi premio: la rabbia del fratello della vittima. “La notizia che presto potrebbe uscire dal carcere perché usufruirà dei primi permessi premio mi coglie di sorpresa e, umanamente, mi fa molto male” ha spiegato il fratello di Melania, Michele Rea a ‘Giallo’. “Io penso che … L'articolo Salvatore Parolisi libero per buona condotta, il dolore del fratello di Melania Rea NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

v_napoletano : RT @germanodefrance: Salvatore Parolisi libero per buona condotta, la rabbia del fratello di Melania: 'In Italia non c’è giustizia' https:/… -