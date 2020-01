Salerno-Napoli, da domenica treni regolari sulla tratta costiera (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Riprenderà domani, domenica 5 gennaio, il regolare passaggio dei treni fra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata Centrale, sulla linea costiera Napoli – Salerno. Lo rende noto RFI, Rete Ferroviaria Italiana, che specifica: “La circolazione ferroviaria su quel tratto di linea è sospesa, a scopo precauzionale, dal pomeriggio dello scorso 24 dicembre a causa del distacco di un enorme masso da una parete rocciosa adiacente i binari in seguito alle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti, con il potenziale rischio di caduta sulla ferrovia. Tra personale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e dipendenti di ditte esterne, almeno quaranta persone stanno lavorando ininterrottamente per eseguire gli interventi – particolarmente complessi – necessari a garantire il passaggio dei treni in condizioni di totale sicurezza ... Leggi la notizia su anteprima24

