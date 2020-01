Saldi: boom visitatori a Scalo Milano Outlet (+30%) (2) (Di sabato 4 gennaio 2020) (Adnkronos) – A impattare sul flusso di visitatori anche la posizione strategica alle porte di Milano, che gli ha permesso di raggiungere il centro attraverso il Passante Ferroviario (+30% dei viaggiatori) e il servizio Navetta (+91.9%) con un impatto positivo anche in termini di fidelizzazione.‘Con un aumento del fatturato del +34% e una percentuale del +25% di ingressi rispetto all’anno precedente, abbiamo concluso un anno in forte espansione, dati indicativi delle ottime performance e potenzialità di crescita di Scalo Milano”, afferma Davide Lardera, ad di Scalo Milano. ‘Durante le prime ore di oggi abbiamo registrato un +30% dei visitatori rispetto ai Saldi invernali del 2019: un trend indicativo di come il nostro Outlet sia diventato uno tra i principali punti di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza di acquisto a 360 gradi a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

giovannizambito : LA REGGIA DESIGNER OUTLET, BOOM DI PRESENZE PER IL PRIMO GIORNO DI SALDI “GRIFFATI”. ATTESA PER OLTRE 90.000 PRESEN… - ZoomMagazineIT : La Reggia Designer Outlet: boom di presenze per il primo giorno di saldi “griffati” - leone52641 : RT @mattinodinapoli: Boom di presenze per il primo giorno di saldi «griffati» all'outlet La Reggia -