Saldi, al via in tutta Italia: partenza col botto (Di sabato 4 gennaio 2020) Da oggi i Saldi, che il 2 gennaio sono cominciati in Basilicata, in Sicilia e in Valle d’Aosta, partono in tutta l’Italia. Ben 15 milioni di famiglie faranno acquisti, per una spesa media di 140 euro pro capite e per un giro d’affari totale di 5,1 miliardi di euro, secondo i dati dell’Ufficio Studi Confcommercio. Di fatto, i Saldi invernali sono di fatto già partiti in un negozio su tre, come rileva il Codacons: i commercianti hanno anticipato l’inizio ufficiale degli sconti di fine stagione «praticando ribassi alla clientela, proponendoli direttamente ai consumatori in fase di acquisto o inviando mail, sms e messaggi WhatsApp ai clienti fidati». Quest’anno i Saldi cominciano con il botto: «Partiranno con percentuali di sconto elevatissime e comprese tra il 30 e il 40%, ma ci sono anche negozi che da subito applicheranno una politica aggressiva scontando la merce del 50%», come spiega ... Leggi la notizia su vanityfair

Agenzia_Ansa : Saldi al via, spesa media di 145-179 euro #ANSA - AndriaLiveIt : #Andria Al via oggi i saldi invernali, attenti a evitare le 'fregature' - infoiteconomia : Saldi, al via gli sconti in Toscana -