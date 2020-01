Sabato 4 Gennaio sui canali Sky Cinema HD (Di sabato 4 gennaio 2020) Slevin - Patto criminale Josh Hartnett, Bruce Willis e Morgan Freeman in un thriller mozzafiato. New York: coinvolto in una faida, un giovane deve salvarsi la vita e dimostrare la sua estraneita' alla polizia.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Domani è un altro giornoValerio Mastandrea e Marco Giallini in una toccante storia di amicizia. Tommaso torna a Roma dal suo migliore amico Giuliano, che ha preso una decisione irreversibile su se stesso.(SKY Cinema DUE HD ore... Leggi la notizia su digital-news

LegaSalvini : MENO 16! NON MANCARE! SABATO 18 GENNAIO ORE 15 A MARANELLO CON LUCIA BORGONZONI E MATTEO SALVINI!… - LegaSalvini : MENO 16! L'EMILIA-ROMAGNA CHE SOGNA, CHE CORRE, CHE VINCE! Ti aspettiamo a Maranello (MO) sabato 18 gennaio ore 15.… - LegaSalvini : MENO 16! ++ SCENDI IN PIAZZA CON LUCIA BORGONZONI E MATTEO SALVINI ++ Ti aspettiamo a Maranello (MO) sabato 18 genn… -