Rugby, Sergio Parisse verso il ritiro: ultima partita con l’Italia all’Olimpico contro l’Inghilterra? (Di sabato 4 gennaio 2020) Sergio Parisse sarebbe ormai pronto per dare l’addio alla Nazionale Italiana di Rugby. Lo storico capitano dei Leoni potrebbe chiudere la sua lunghissima carriera internazionale nel 2020 e appendere la casacca azzurra al chiodo dopo aver difeso i nostri colori per tre lustri. Il 36enne, leader dell’Italia addirittura dal 2007 quando venne nominato capitano da Nick Mallett, potrebbe abbandonare il palcoscenico in occasione del Sei Nazioni che si disputerà tra febbraio e marzo. Sergio Parisse, che vanta già 142 presenze in Nazionale, ha raccontato all’Equipe di avere incontrato il nuovo CT Franco Smith e di avergli espresso il desiderio di chiudere la carriera davanti ai tifosi dello Stadio Olimpico di Roma. Il match designato potrebbe essere quello contro l’Inghilterra in programma il prossimo 14 marzo e che il giocatore ha dichiarato più volte di voler vincere ... Leggi la notizia su oasport

