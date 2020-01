Royal Family, la foto della Regina Elisabetta con gli eredi al trono: ecco il futuro della Corona (Di sabato 4 gennaio 2020) Il presente e il futuro della Corona inglese, tutto in un solo scatto: per iniziare la nuova decade, Buckingham Palace ha diffuso una nuova foto che ritrae la Regina Elisabetta con il figlio Carlo, il nipote William e il piccolo George, che ha da poco compiuto sei anni. Tutti gli eredi al trono, insomma, in un solo scatto: era accaduto una sola volta, nel 2016, in occasione dei 90 anni della Regina. ???? To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 3, 2020 Il decennio appena concluso è stato sfavillante per la monarchia, almeno per la popolarità e l’immagine: matrimoni in mondovisione, attrici ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Royal Family, la foto della Regina Elisabetta con gli eredi al trono: ecco il futuro della Corona) Playhitmusic - - Ultron65 : RT @SkyTG24: Royal Family, nuova foto ufficiale con la regina e gli eredi al trono - SkyTG24 : Royal Family, nuova foto ufficiale con la regina e gli eredi al trono -