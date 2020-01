Romina, dichiarazione d’amore per Al Bano, Loredana Lecciso si infuria, è guerra (Di sabato 4 gennaio 2020) Come ogni Capodanno, Al Bano e Romina hanno partecipato esibendosi in Rai aspettando insieme al pubblico presente l’inizio del nuovo anno. La Power ha fatto parlare di sé per una battuta poco carina per i telespettatori, all’inizio del concerto a Potenza. Nel dettaglio, a causa del freddo ha chiesto al conduttore di spostarsi da un’altra parte affermando: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”, “gelando” ancora di più l’atmosfera. Romina gela Amadeus e dichiara il suo amore ad Al Bano Romina molto probabilmente ha accusato ancora di più il freddo rispetto ad altri per via del suo abbigliamento. In tanti hanno notato che la mise di colore giallo indossata per Capodanno non era affatto adatta alle temperature gelide del capoluogo lucano. Infatti, Al Bano si è presentato con sciarpa, cappello e cappotto. Una prova di coraggio non da poco quella della ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Romina, dichiarazione d’amore per Al Bano, Loredana Lecciso si infuria, è guerra - - DanielaVitello1 : #lannocheverrà Romina Power 'gela' tutti con una battuta. Poi la dichiarazione d'amore ad Al Bano… - infoitcultura : Romina Power, la dichiarazione ‘a sorpresa’ su Al Bano accende la fantasia del pubblico -