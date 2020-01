Roma Torino, ansia per Laxalt: le condizioni del laterale (Di sabato 4 gennaio 2020) Si avvicina la trasferta a Roma per il Torino: Mazzarri preoccupato per via delle condizioni di Diego Laxalt Walter Mazzarri e il Torino potrebbero essere costretti a fare a meno di Diego Laxalt contro la Roma. Un attacco febbrile con faringo-tonsillite ha infatti colpito il giocatore granata alla vigilia della sfida coi giallorossi. L’uruguaiano figura comunque fra i convocati, anche se sarà difficilissimo vederlo in campo domani contro la Roma. Laxalt nella giornata odierna, inoltre, non ha preso parte alla seduta di allenamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

