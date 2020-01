Ritorno al futuro film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Ritorno al futuro è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in primissima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ritorno al futuro film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Back to the FutureREGIA: Robert ZemeckisGENERE: Avventura, Commedia, FantascienzaANNO: 1985cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di CenzoDURATA: 116 minuti Ritorno al futuro film stasera in tv: trama Marty McFly è un simpatico giovane che vive con la famiglia a Hill Walley. Un giorno incontra uno strano personaggio che sembra un po’ pazzo. Si tratta di uno scienziato spiritato, il dott. Brown, che ha trasformato un’auto ... Leggi la notizia su cubemagazine

LucioMorlacco : @ItaliaNewsYT @fuoridallaue Ritorno al futuro, direi! - cineblogit : Stasera in tv: 'Ritorno al futuro - Parte 2' su Italia 1 - DebbyR96 : RT @Cri_crazy4Mars: su italia1 stasera la trilogia di ritorno al futuro... Grande Giove.? -