Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Ritorno al Futuro 3 è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: cast La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue, Elijah Wood, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Matt Clark. Ritorno al Futuro 3 film stasera in tv: trama Emmett Brown, detto Doc,è l'estroso scienziato che ha costruito una macchina per viaggiare nel tempo. Siamo nel 1955 e insieme al giovane amico e aiutante Marty McFly mentre sono intenti al recupero della macchina del tempo, che chiamano DeLorean, trovano la tomba dello stesso Doc e la lapide riporta che Emmett Brown fu uccisiso il 7 settembre del 1885

