Ritorno al futuro 2 | trama cast e curiosità sul secondo capitolo della trilogia

Lo scienziato Emmett Brown e Marty McFly tornano in tv con Ritorno al futuro – Parte II che va in onda sabato 4 gennaio alle 21.45 su Italia 1. Ritorno al futuro 2 trama Dopo aver visitato il 2015, per salvare il suo futuro, Marty è costretto a tornare indietro nel 1955 per porre rimedio ai disastrosi cambiamenti del 1985. Ritorno al futuro 2 cast Michael J. Fox è Marty McFly, ruolo che gli ha dato grande popolarità in tutto il mondo. Ma la sua fama si deve anche all'interpretazione di Alex P. Keaton nella sitcom Casa Keaton e di Michael Flaherty nella serie televisiva Spin City, grazie ai quali ha vinto complessivamente quattro Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e cinque Emmy Awards. Christopher Lloyd è invece "Doc" Emmett L. Brown

