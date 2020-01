Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Ritorno al Futuro 2 è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. GUARDA LA MARATONA DI #Ritorno AL Futuro IN TV E streaming Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: cast e scheda La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Elisabeth Shue, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Charles Fleischer. Ritorno al Futuro 2 film stasera in tv: trama 26 ottobre 1985. Hill Valley. California. Doc Brown (Christopher Lloyd), lo spiritato inventore, torna dal Futuro con la sua macchina del tempo, la DeLorean per comunica al suo amico Marty McFly (Michael J. Fox) che è opportuno che intraprenda un viaggio nel 2015 per cambiare gli avvenimenti che stanno per verificarsi e che potrebbero ... Leggi la notizia su cubemagazine

