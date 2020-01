Rinvenuti 2 bossoli di proiettili all’esterno di un locale in valle Caudina (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBucciano – Rinvenuti 2 bossoli di proiettili all’esterno di un esercizio commerciale lungo la provinciale 56 di Bucciano. Ad accorgersene, nella giornata di ieri, il proprietario del locale, che ha denunciato l’accaduto all’Arma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini. E’ ancora da accertare quando siano stati effettivamente sparati questi due proiettili. Già in passato lo stesso locale era stato oggetto di presunte intimidazioni. I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio sono ora al lavoro per risalire ai responsabili del gesto. L'articolo Rinvenuti 2 bossoli di proiettili all’esterno di un locale in valle Caudina proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

