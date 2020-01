Riki rompe silenzio su Sanremo e anticipa: “10 gennaio succederà…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Sanremo 2020 anticipazioni, Riki scrive un messaggio sulla sua partecipazione Riccardo Marcuzzo è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. Un’esperienza importante, per lui, che dopo esser diventato un idolo per ragazzi in Italia e persino in America Latina, ha puntato tutto sulla kermesse canora per lanciare il suo terzo disco. Un … L'articolo Riki rompe silenzio su Sanremo e anticipa: “10 gennaio succederà…” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Thrash_Riki : @irlBrynhildr Non c’è una quota prestabilita ecco, e non si spacca il pelo, alla fine se sono amici veri non si ro… -